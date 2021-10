PALERMO (ITALPRESS) – In Sicilia si registra un lieve decremento dei casi di coronavirus. Secondo il bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi al Covid nell’Isola sono 245 (-40) con 15.005 tamponi processati e che determina un tasso di positività lievemente in discesa all’1,63%. Leggero incremento dei decessi, 9 (+3): secondo la Regione siciliana 2 decessi si sono verificati ieri, 4 mercoledì, 1 il 4 ottobre, 1 il 20 settembre e 1 il 14 settembre. I guariti sono 828 mentre gli attualmente positivi scendono di 592 unità registrando un numero totale a 11.780. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari scende a 370 (-19), scendono a 45 i ricoveri in terapia intensiva con 2 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 11.365 persone.

