ROMA (ITALPRESS) – E’ deceduta nella tarda serata di ieri, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, la bimba di 2 anni positiva Covid, originaria del crotonese, giunta nel pomeriggio con volo militare dall’ospedale di Catanzaro. Lo comunicano in una nota congiunta l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio e l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. “La paziente – prosegue la nota – era arrivata già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali. Nonostante tutti i tentativi dei sanitari, la bambina è deceduta poche ore dopo l’arrivo in Ospedale. Ai familiari della bambina va il più profondo sentimento di cordoglio e vicinanza”.

(ITALPRESS).

