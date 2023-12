MILANO (ITALPRESS) – “Ieri ho lavorato tutto il giorno con tutti i pronto soccorsi e insieme con la collaborazione di AREU per controllare la situazione a livello di ambulanze, tempi di attese nelle barelle. Certo il numero (dei casi di Covid, ndr) sta aumentando e siamo preoccupati soprattutto per quello che potrà accadere durante le vacanze natalizie”. Così l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso a margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia sull’iniziativa ‘Scuola in ascoltò rispondendo ai giornalisti in merito alla crescita dei casi di Covid. “Mi domando a cosa servono i nostri appelli a vaccinarsi contro l’influenza e contro il Covid, perchè in questo momento siamo molto più preoccupati per quelle che possono essere le conseguenze di patologie influenzali rispetto a quelli del covid”, ha aggiunto Bertolaso. A proposito dell’andamento della campagna vaccinale, l’assessore ha commentato che “abbiamo fatto appelli praticamente quotidiani per vaccinarsi contro l’influenza. Ci sono state delle risposte, ma non sono state quelle che ci aspettavamo”. “Se uno non si vaccina, è chiaro che poi il terminale finale di questi problemi si chiama pronto soccorso, dove tutti vanno perchè soprattutto non si sono vaccinati – ha sottolineato Bertolaso – Quindi, un motivo in più per vaccinarsi. Siamo ancora in tempo per evitare ulteriori problemi”. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Regione Lombardia