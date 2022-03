LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – A Malta sono in aumento i casi di Covid-19 e i ricoveri.

Il bollettino del 23 marzo conferma 375 nuovi contagi, portando il totale dei casi attivi a 2.969.

Nelle ultime 24 ore sono anche aumentati i pazienti ricoverati all’ospedale Mater Dei. Secondo le autorità sanitarie ci sono 63 pazienti in cura per Covid-19, dopo che sono stati ricoverati altri 20 pazienti.

Intanto, altri due pazienti di 87 e 93 anni, hanno perso la vita, portando il numero totale dei decessi a 626.

Finora sono state somministrate 1.253.673 dosi di vaccino, 348.922 delle quali di richiamo.

