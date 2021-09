Covid, a Palermo tampone e vaccino insieme alla Fiera

Al via a Palermo l' "Operazione tampone e vaccino". Consentirà a coloro che, non ancora immunizzati, si recheranno all'hub della Fiera del Mediterraneo a bordo della propria autovettura, di effettuare il tampone gratuitamente (e non al prezzo di 15 euro per chi non ha il green pass) e allo stesso tempo di ricevere la prima dose del vaccino direttamente in modalità drive in. bil/vbo/gtr