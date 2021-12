LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha ancora una volta registrato un nuovo record giornaliero con 1.337 nuovi casi di Covid-19. All’ospedale Mater Dei sono in cura 82 pazienti, di cui 6 in terapia intensiva.

Il numero totale di casi attivi registrati è salito a 8.956. Il tasso di trasmissione di Covid-19 è il secondo più alto dell’UE se si considera il numero record di 1.298 casi di martedì. Malta ha segnalato 5.889 casi di Covid-19 negli ultimi 7 giorni, una media di 841 al giorno.

Finora sono state somministrate 1.052.035 dosi di vaccino contro il Covid-19, incluse 206.611 dosi di richiamo.

L’Associazione Medica Maltese ha affermato che, poichè Malta registra numeri record di infezioni, dovrebbero essere messe in atto ulteriori misure per aiutare gli operatori sanitari che lavorano nel sistema sanitario maltese per affrontare i casi positivi.

Il presidente del MAM Martin Balzan ha confermato che il numero di ricoveri è rimasto in aumento con circa 10-16 pazienti ricoverati ogni giorno in ospedale con Covid-19, mentre il numero totale di casi ha raggiunto livelli record. E se le tendenze attuali continueranno a persistere, secondo il presidente del MAM, l’ospedale Mater Dei potrebbe essere ancora travolto, e questo richiederebbe misure ancora più stringenti.

(ITALPRESS).