LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta dovrebbe raggiungere l’immunità di gregge al coronavirus nelle prossime settimane. Lo ha confermato il vice primo ministro e ministro della Sanità Chris Fearne mentre si rivolgeva al parlamento maltese. Pertanto, è stata anticipata la data del raggiungimento del 70% della popolazione maltese vaccinata. Inizialmente previsto per settembre, questo traguardo dovrebbe essere raggiunto “nelle prossime settimane”.

Chris Fearne ha rivelato che alle fine di questo mese, la registrazione per il vaccino Covid-19 sarà aperta a tutti i maggiori di 16 anni. Il 70% della popolazione presto riceverà la prima dose del vaccino, ha ricordato Fearne, sottolineando che questo garantirà la protezione.

Mentre Malta registra quasi meno di 10 casi positivi ogni giorno, il governo ha annunciato l’allentamento delle misure restrittive per il Covid-19. Il ministro della Sanità ha affermato che l’allentamento delle misure dipende dal mantenimento di un numero basso di nuovi casi. Però, l’uso della mascherina rimane essenziale e obbligatorio, ma da giugno 1 non sarà obbligatoria in spiaggia.

Ha poi spiegato che l’allentamento delle misure avverrà gradualmente e si estenderà nelle prossime settimane.

A partire da ieri, i ristoranti e gli snack bar hanno iniziato ad aprire fino alle 17:00 con un massimo di quattro persone a ogni tavolo e le restrizioni sui viaggi non essenziali tra Malta e Gozo sono state rimosse. Sono ripresi gli sport professionali e tutte le attività extracurriculari.

Dal 24 maggio, ristoranti e snack bar potranno aprire fino a mezzanotte, le piscine potranno riaprire fino alle 20.00 solo per il nuoto e le palestre potranno riaprire ma non saranno ammesse lezioni di gruppo. Tra due settimane, riapriranno i centri diurni per anziani.

Dall’1 giugno, le scuole internazionali di lingua possono aprire le porte agli studenti stranieri e potranno anche essere organizzati matrimoni, con un massimo di 100 persone all’interno e 300 all’aperto.

Dal 7 giugno, tutti i social club possono riaprire ma i clienti devono essere seduti. Anche sale scommesse, casinò, cinema e teatri possono riaprire mentre ristoranti e snack bar possono aumentare il numero di persone su ogni tavolo da 4 a 6.

Sulle attività di massa, il ministro della Sanità ha detto che queste non sono una priorità e ha indicato che quest’anno, le feste paesane dovranno essere ridimensionate. Non sarà consentito lo svolgimento di eventi di massa a meno che non sia assolutamente certo che questi non avranno un impatto negativo.

Mentre Malta aprirà al turismo a partire dal 1 giugno, la Germania ha annunciato che non considererà più Malta come una zona a rischio Covid-19. Contrariamente a quanto previsto, Malta non era inclusa nella lista verde del Regno Unito, ovvero i paesi in cui i turisti inglesi possono viaggiare liberamente senza dover essere messi in quarantena al loro ritorno.

Nel frattempo, il primo ministro maltese Robert Abela ha proposto di utilizzare i certificati vaccinali rilasciati dalle autorità sanitarie come progetto pilota in vista dell’introduzione di un certificato digitale verde a livello dell’UE.

(ITALPRESS).