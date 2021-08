ROMA (ITALPRESS) – Sono 7.224 (7.260 nelle 24 ore precedenti) i nuovi casi di Covid e 49 i morti in 24 ore (ieri erano stati 55). Lo riferisce il ministero della Salute. Sono 220.656 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è del 3,27%. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 131.462 (+960 rispetto a ieri) e di questi 3.692 ricoverati con sintomi (+65) e 455 in terapia intensiva (-5) con 26 nuovi ingressi. Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 127.315. Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Sicilia (1.508), Lazio (661) ed Emilia Romagna (637). Quelle con l’incremento minore sono Valle d’Aosta (5) e Molise (28).

(ITALPRESS).