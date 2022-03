ROMA (ITALPRESS) – Riscendono i casi Covid in Italia. Il numero dei nuovi contagiati, in base ai dati ministero della Salute, è 38.095, in discesa rispetto ai 41.500 rilevati nelle 24 ore precedenti con 388.836 tamponi effettuati. Si determina così un tasso di positività in lievissimo incremento al 9,7%. Risalgono i decessi: 210 (+25). Gli attualmente positivi, a 1.023.787, evidenziano un calo di 17.675 unità; i guariti nelle ultime 24 ore sono 55.818.

Prosegue l’allentamento della pressione sugli ospedali. Nei reparti ordinari sono ricoverati 9.297 pazienti (nel bollettino di ieri erano segnati 9.599); 625 (-29) i pazienti accolti nelle terapie intensive con 31 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 1.013.865 persone. Sul fronte delle regioni, emerge che la Lombardia è prima per numero di nuovi contagiati (4.326), a seguire la Puglia (3.888) e il Veneto (3.769).

(ITALPRESS).

