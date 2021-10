ROMA (ITALPRESS) – In discesa i casi di Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore – secondo i dati rilevati e resi noti dal ministero della Salute – i nuovi contagi nel Paese sono 3.405, in decremento rispetto ai 3.804 resi noti nella giornata di ieri. I tamponi effettuati sono 293.469 con un tasso di positività in lieve calo all’1,16%. I decessi sono quasi stabili a 52 (+1). Il numero dei guariti registrato oggi è pari a 4.407, quello degli attualmente positivi scende di 656 registrando un numero complessivo di 93.652.

Prosegue il trend in calo negli ospedali. Il numero dei ricoverati nei reparti ordinari è pari a 3.118 (-80), 439(-11) sono invece i degenti ospitati nelle terapie intensive con 20 nuovi ingressi. In 90.105 si trovano in isolamento domiciliare. La Sicilia anche oggi si conferma prima regione per nuovi casi (434); a seguire Lombardia (381) e Veneto (349).

