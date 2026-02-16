Coventry “Giochi indimenticabili, il Cio è fiero dell’Italia”

CORTINA (ITALPRESS) – “State facendo un lavoro incredibile, spero che il Paese sia orgoglioso di voi. Noi come movimento olimpico siamo orgogliosi di tutto ciò che avete fatto e siamo qui per dire ancora una volta grazie a tutti coloro che stanno davvero rendendo questi Giochi indimenticabili”. La presidente del Cio, Kirsty Coventry, rende merito all’Italia per l’organizzazione dell’Olimpiade invernale di Milano-Cortina. L’ex nuotatrice ha fatto visita a Casa Italia allestita nella Galleria Farsetti della località ampezzana, dove è stata accolta dal sindaco Gianluca Lorenzi. Per lei un breve tour della galleria d’arte, poi il pranzo, seguendo dal vivo la finale dello short track con Arianna Fontana. Insieme a Coventry presenti Pierre Ducrey, Sports Director dei Giochi Olimpici, e James Macleod, direttore relazioni NOC, Solidarietà Olimpica e Olympic365. In visita nella struttura anche l’ambasciatore tedesco in Italia Thomas Bagger e il presidente della Federazione internazionale bob e skeleton, nonché membro Cio, Ivo Ferriani. “Sono stata in visita nel villaggio olimpico e gli atleti hanno condiviso con me alcuni dei loro momenti più belli. Dobbiamo dire grazie agli abitanti di Cortina per aver aperto le loro case al mondo, è stato davvero favoloso. E al Comitato organizzatore, sono velocissimi nel trovare soluzioni a qualsiasi piccola sfida che si presenti, ed è stato davvero molto apprezzato da tutti. E complimenti alla squadra italiana. Credo che abbiate battuto il vostro record, giusto? Incredibile”.

– “La squadra italiana sta andando benissimo. Federica nove mesi fa non pensava che sarebbe stata qui. E la sua storia dimostra ancora una volta l’impegno, il talento, la passione, il duro lavoro, la lotta e la determinazione degli atleti, il meglio dell’umanità. È quello che vediamo ogni giorno. Spero davvero che le sue gesta, insieme a quelle di tutti gli altri atleti, ispirino le persone a essere migliori e più gentili e a sapere che, quando la vita ti butta giù, puoi rialzarti e tornare ancora più forte”, ha aggiunto.

