ROMA (ITALPRESS) – Conto alla rovescia quasi agli sgoccioli per i Mondiali di scherma paralimpica di Terni 2023. La kermesse prenderà il via il 3 ottobre e si concluderà l’8. L’Italia si presenterà al via dopo l’ottima prova di Coppa del Mondo di Busan, in Corea del Sud, dove gli azzurri hanno conquistato ben 8 medaglie di cui tre d’oro. La squadra si ritroverà in ritiro a Tirrenia dal 15 al 20 di settembre per rifinire al meglio la preparazione per questo grande evento in Italia a poco più di due mesi dal Campionato del Mondo di scherma olimpica di Milano. Tanta voglia di far bene e determinazione nelle parole del coordinatore Dino Meglio e dei responsabili d’arma Marco Ciari, Simone Vanni e Francesco Martinelli dopo i risultati di Busan. Il coordinatore dei commissari d’arma paralimpici, Dino Meglio, ricorda come un Mondiale sia un evento a sè ma come gli azzurri arrivino a questo grande appuntamento nel migliore dei modi: “Un Mondiale è un singolo evento e può succedere di tutto. Visto i risultati dell’ultima stagione possiamo pensare di conquistare un buon bottino. Speriamo che il pubblico possa aiutarci e stiamo lavorando sodo per far sì che il tifo possa aiutare i nostri atleti. Puntiamo a questi Mondiali con delle fondate prospettive per essere protagonisti con la speranza di piazzare più atleti possibili per le Paralimpiadi di Parigi 2024 e tanti sono in corsa”. Gli fa eco il responsabile del fioretto Simone Vanni, che si dice soddisfatto della preparazione che porterà gli azzurri a Terni: “Sono contento del lavoro che abbiamo fatto con i ragazzi e dei risultati di Busan che era fondamentale anche per la Qualifica Olimpica. Dopo Terni vedremo chi potrà qualificarsi. Questi Campionati del Mondo non possono essere sbagliati perchè sono in casa e sono fondamentali anche in chiave Parigi 2024”.

Sono quattro i podi della sciabola a Busan, risultato che ha mostrato la forma degli atleti secondo il responsabile Marco Ciari: “La squadra è in forma. Busan ci ha lasciato belle sensazioni positive con quattro podi e la vittoria di Rossana Pasquino. I ragazzi sono pronti, manca poco e speriamo di arrivare al Mondiale nelle migliori condizioni. Dovremo essere bravi a sfruttare il tifo di Terni a nostro favore, sicuramente cercheremo di far sì che questo possa dare la carica per l’evento della stagione”. A Terni ci sarà anche il test della nuova formula di gara con eliminazione diretta, senza fase a gironi, e fasi di ripescaggio. Una novità che nessuno ha mai sperimentato come ricorda Francesco Martinelli, responsabile del settore spada: “Busan ci ha regalato la sorpresa di Matteo Dei Rossi e della sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Un risultato che mancava e che porterà autostima al veneto in vista dei campionati del mondo. Puntiamo tantissimo sul tifo in casa, saranno validi per la qualifica olimpica e con una formula che non abbiamo mai sperimentato con una diretta secca con i ripescaggi. Ci prepareremo al meglio per questo grandissimo evento”.

