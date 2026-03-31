TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – “La situazione attuale in Medio Oriente è estremamente pericolosa” e “ho sollecitato la de-escalation e la moderazione, la protezione dei civili e delle infrastrutture civili, e la necessità che tutte le parti rispettino pienamente il diritto internazionale”. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, dopo la telefonata con il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. “La perdita di vite innocenti, anche nella scuola di Minab, è profondamente deplorevole. Per allentare la tensione, ho esortato l’Iran a cessare gli inaccettabili attacchi contro i paesi della regione e a impegnarsi positivamente sul piano diplomatico, in particolare con le Nazioni Unite, per garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz”, ha aggiunto Costa. Il presidente del Parlamento europeo ha aggiunto: “Ci deve essere spazio per la diplomazia. L’Ue è pronta a contribuire a tutti gli sforzi diplomatici volti a ridurre le tensioni e a trovare una soluzione duratura per porre fine alle ostilità, affrontando al contempo le più ampie preoccupazioni in materia di sicurezza poste dall’Iran”.

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