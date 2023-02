MILANO (ITALPRESS) – E’ appena iniziato in piazza della Scala a Milano il presidio degli anarchici in sostegno ad Alfredo Cospito, l’anarchico in regime di 41 bis nel carcere di Opera e ora all’ospedale San Paolo per il precario stato di salute a causa dello sciopero che sta sostenendo da quasi 4 mesi. I manifestanti, circa una ventina, hanno appeso striscioni con la scritta “Il 41 bis è tortura! Rifiutiamo trattative e accanimento terapeutici. Fuori Alfredo dal 41 bis”. La piazza è presidiata da reparti di Polizia e Carabinieri in assetto antisommossa.(ITALPRESS).

Photo Credits: xh7