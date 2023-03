MILANO (ITALPRESS) – E’ in corso il presidio degli anarchici vicino alla sede milanese di Fratelli d’Italia in corso Buenos Aires. Alcune decine di manifestanti hanno appeso degli striscioni con scritte in sostegno ad Alfredo Cospito, l’anarchico al 41 bis e in sciopero della fame da ottobre. Negli scorsi giorni, Cospito era stato portato all’ospedale San Paolo a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. La zona attorno alla sede di Fratelli d’Italia è presidiata da reparti di Polizia e Carabinieri in tenuta antisommossa, camionette e transenne. “41 bis, carceri, lavoro, guerre e confini. Stato assassino. Al fianco di Alfredo. Al fianco di chi lotta” è uno degli striscioni appesi dai manifestanti. Negli appelli dei manifestanti si accusa il governo di Giorgia Meloni e gli esecutivi precedenti non solo della “condanna a morte di Cospito”, ma anche dei morti nel naufragio davanti alle spiagge di Cutro nel crotonese, dei decreti per la regolamentazione dell’immigrazione, della “repressione” durante la pandemia con i lockdown e il Green Pass. La situazione al momento è tranquilla e non si registrano disagi alla circolazione lungo corso Buenos Aires.(ITALPRESS).

Photo Credits: xh7