MILANO (ITALPRESS) – E’ in corso dalle 9 di questa mattina presso l’ospedale San Paolo di Milano l’udienza chiamata a decidere sul differimento della pena ai domiciliari nei confronti di Alfredo Cospito, l’anarchico al 41 bis e in sciopero della fame dallo scorso ottobre. L’istanza era stata presentata dai legali di Cospito in ragione dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. L’udienza, prevista in origine al tribunale di Milano con Cospito in videocollegamento dal carcere di Opera, è stata spostata all’ospedale dopo il rifiuto dei medici al trasferimento dall’ospedale. Contemporaneamente è in corso un presidio degli anarchici in solidarietà a Cospito davanti al tribunale.(ITALPRESS).

