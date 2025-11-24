Cosmetica, la pelle protagonista del libro “Partner in shine” di Alice Di Pietro

MILANO (ITALPRESS) - Si intitola "Partner in shine" il nuovo libro (edito da Piemme) della giornalista e imprenditrice Alice Di Pietro. Un affascinante viaggio che intreccia bellezza, cosmetica e imprenditorialità, con una grande protagonista: la nostra pelle. Intervistata da Italpress, Alice Di Pietro ha rivelato il perché del titolo del suo ultimo lavoro: "Partner in Shine è un tributo a tutte quelle persone che ci rendono migliori e che sono in grado di valorizzare chi siamo veramente, di farci brillare, di tirare fuori la nostra luce".(ITALPRESS) trl/gsl