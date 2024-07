MILANO (ITALPRESS) – Il 30 agosto, dopo più di 12 anni di silenzio tornano i CòSang con il nuovo album “Dinastia” (Warner Music Italy), che cambierà le carte in tavola nella scena rap italiana, già candidato ad essere una pietra miliare e a segnare un punto dal quale tutto può solo ripartire. Luchè e Ntò sono pronti a scrivere così una nuova pagina di storia della musica, un compito che solo due grandi artisti come loro potevano portare a termine. Nei giorni scorsi i fan più attenti avevano già notato alcuni indizi sulle piattaforme di streaming e sulle pagine social dei CòSang, che hanno fatto presagire l’arrivo di ciò che tutti speravano, ma che stentavano ancora a credere. Adesso finalmente l’ufficialità della notizia è arrivata e non resta che aspettare fine agosto per poter essere travolti, di nuovo, dalla potenza della loro musica. L’annuncio è stato anticipato dalla ristampe, a cura di Warner Music Italy, dei due album storici del duo di Marianella: “Chi more pèmme” e “Vita bona”, per la prima volta anche in vinile, che ad una settimana dalla pubblicazione hanno conquistato la classifica FIMI entrando entrambi nella TOP 5 Formati Fisici. I due dischi immortali sono presenti anche nella TOP 20 Album, con “Chi more pèmme” tra i primi 10 album più acquistati. La celebrazione di due dei padri dello street rap italiano culminerà il 17 (sold out in 15 minuti) e il 18 settembre a Piazza del Plebiscito, dove migliaia di persone potranno ascoltare i pezzi storici e per la prima volta il nuovo lavoro in studio del duo in due eventi leggendari, che i fan accorsi da tutta Italia a Napoli dimenticheranno difficilmente.

I CòSang, da sempre legati alle proprie radici, sono stati i primi rapper partenopei a valicare i confini di Napoli per arrivare, grazie alla loro incontestabile realness, a tutta l’Italia. Nulla è riuscito a fermarli, neanche le barre in napoletano hanno bloccato l’ascesa inarrestabile del duo di Marianella a livello nazionale, tutto senza mai snaturarsi e conquistando un pubblico sempre più ampio, che da più di 10 anni non vede l’ora di poterli vedere di nuovo insieme.

foto: Help PR & Media Relations

(ITALPRESS).