Cosa significa Mentalità Eroica?

ROMA (ITALPRESS) - Essere eroici non è solo percorrere 209 km su una bici d’epoca. È saper affrontare una difficoltà, fare la cosa giusta anche quando costa una vittoria e fermarsi quando qualcuno ha bisogno di aiuto. Da Yusra Mardini ad Alberto Belluzzi e Gloria Tinaburri: tre storie che raccontano cosa significa essere eroici, dentro e fuori dallo sport. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parlano in questo nuovo servizio. fsc/gtr