Lancia Gamma, torna l’ammiraglia

ROMA (ITALPRESS) - Design italiano e produzione a Melfi: la nuova Lancia Gamma mette al centro l’identità nazionale del progetto, dalla concezione stilistica alla realizzazione industriale. Lunga 4,67 metri, la fastback crossover rappresenta un tassello strategico nel rilancio di Lancia, nell’anno in cui il brand celebra 120 anni di storia e il modello Gamma festeggia il cinquantesimo anniversario dalla sua prima generazione, presentata nel 1976. Dopo il debutto ufficiale dello scorso 16 settembre al Mimit, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, la vettura è stata presentata a Napoli. Il design si distingue per le proporzioni armoniose e per il motivo del “calice”, elemento caratterizzante sia all’anteriore sia al posteriore. Alla palette si aggiungono tre colori identificativi: Blu Lancia, Agata Verde e Ametista Gray. Grande attenzione è stata riservata alla sostenibilità: oltre il 60% delle superfici estetiche interne è realizzato con materiali green, compresi tessuti riciclati fino al 100%. Comfort e silenziosità sono assicurati anche dall’impiego di materiali fonoassorbenti. La gamma motori comprende una versione ibrida da 145 CV, con autonomia superiore ai mille chilometri, e varianti 100% elettriche. Si parte da 230 CV e oltre 540 km di autonomia, per arrivare alla versione da 245 CV, che supera i 740 km, e alla trazione integrale HF da 375 CV, con percorrenza fino a 670 km. Completano la dotazione la guida assistita di Livello 2 e la guida a un solo pedale. Tre gli allestimenti: i prezzi partono da 39.900 euro per l’ibrida da 145 CV fino a 51.900 euro per quella da 245 CV. La HF integrale è proposta a 59.900 euro. mrc/gtr