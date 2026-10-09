Suzuki festeggia i suoi 50 anni di attività in Italia

TORINO (ITALPRESS) - Suzuki ha celebrato i suoi 50 anni di storia in Italia al 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova con un'offerta che punta su efficienza dei motori, bassi consumi e massa ridotta In esposizione al Waterfront di Levante la gamma completa dei fuoribordo Suzuki, dalle motorizzazioni portatili che partono dal 2,5 cv, fino ai modelli di maggiore potenza La storia inizia nel 1970, quando SAIAD (acronimo di Suzuki Articles Import And Distribution) avvia la distribuzione delle motociclette Suzuki sul mercato italiano. È l’inizio di un rapporto destinato a trasformarsi, pochi anni più tardi, nella nascita di Suzuki Italia. Dopo cinquant'anni il tema centrale diventa la transizione energetica, secondo un approccio che combina tecnologie diverse in funzione dei mercati e delle reali necessità dei clienti. mrc/gsl