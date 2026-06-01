Cosa pensa davvero l’Europa dell’economia cinese?

La città di Trento ha attirato nei giorni scorsi l'attenzione degli ambienti politici, imprenditoriali e accademici europei grazie al Festival dell'Economia. Economisti, studiosi e responsabili politici si sono riuniti qui per discutere alcune delle questioni economiche più urgenti a livello mondiale. Quest'anno, un tema ricorre costantemente nei panel e nei dibattiti: la Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)