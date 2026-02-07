Corteo contro le Olimpiadi a Milano, lanciati petardi sui binari della ferrovia

MILANO (ITALPRESS) - Corteo contro i Giochi e contro l'ICE a Milano. Numerosi manifestanti hanno attraversato il cavalcavia dell'ex scalo di Porta Romana dove, nel punto sopra i binari della ferrovia, e hanno appeso striscioni ed esploso fuochi d'artificio lanciandoli sopra le rotaie in direzione del Villaggio olimpico, pochi secondi prima del passaggio di un treno. xp9/fsc/mca3