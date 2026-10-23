Truffa sui Gratta e Vinci, sequestro da 25 mln a 5 ex dipendenti concessionaria

ROMA (ITALPRESS) – Maxi sequestro da oltre 25 milioni di euro eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su delega della Procura Regionale della Corte dei conti per il Lazio, ai danni di cinque ex dipendenti di una società concessionaria dei “Gratta e Vinci” (estranea alla vicenda). Il blocco dei beni serve a garantire il risarcimento per il danno erariale causato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Gli ex dipendenti, sfruttando l’accesso privilegiato ai server aziendali, avevano individuato preventivamente quattro biglietti vincenti inviati nelle ricevitorie italiane: due con il premio massimo da 7 milioni di euro e altri due da 5 milioni ciascuno. I tagliandi venivano poi acquistati da parenti e conoscenti, eliminando del tutto la componente di casualità del gioco e sottraendo allo Stato vincite che in condizioni normali avrebbero potuto anche non essere mai riscosse.

I sigilli sono scattati su 25 immobili (tra appartamenti, villette, garage e cantine) sparsi nelle province di Roma, Viterbo, Treviso, Taranto, Grosseto e Reggio Calabria, oltre che su 5 veicoli tra auto e moto e diversi conti correnti.

Sarà ora la Camera di consiglio a valutare se confermare o revocare il blocco prima della conclusione del processo.

– Foto: Guardia di Finanza –

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