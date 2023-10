ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta oggi presso la Scuola Superiore di Polizia la cerimonia di apertura dell’Anno accademico 2023-2024 del Corso per Commissari della Polizia di Stato, alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani. Dopo una breve introduzione del direttore della Scuola, Anna Maria Di Paolo, ha preso la parola il capo della Polizia Pisani che, dopo aver salutato i presenti, ha sottolineato l’importanza di iniziare l’Anno accademico con un tema strategico sul quale i funzionari si dovranno confrontare in futuro. Il capo della Polizia ha fatto gli auguri ai giovani Commissari per l’inizio del nuovo Anno accademico.

I frequentatori del 112° corso commissari e del 17° corso medici hanno assistito alla lectio magistralis sulla “Criminalità minorile ed età imputabile”, tenuta dal Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Margherita Cassano, dal Presidente della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, Giulia Bongiorno, e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, Maria de Luzenberger Milnernsheim.

Durante la cerimonia il Dirigente Superiore della Polizia di Stato Stefano Delfini ha illustrato un sintetico studio sulla criminalità minorile nel nostro Paese.

Prima di dichiarare aperto l’anno accademico, il ministro Piantedosi ha ribadito l’importanza del tema trattato dalla lectio, la necessità di tenere alta l’attenzione sulle complesse problematiche legate alla criminalità minorile e il valore della formazione dei giovani funzionari di Polizia su questi temi.

Al termine della cerimonia il Capo della Polizia Pisani ha consegnato ai relatori una medaglia commemorativa della giornata.

Alla cerimonia hanno assistito, tra gli altri, anche il Presidente della Commissione Bicamerale Antimafia Chiara Colosimo, il Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione Luigi Salvato e l’Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).