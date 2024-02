VENEZIA (ITALPRESS) – Ha preso il via al padiglione Rama di Mestre, alla presenza dell’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, il XIX corso di formazione specifica in Medicina Generale. In formazione 131 medici, suddivisi in 6 classi e seguiti da 12 tutor mentori di classe. Attualmente nella Scuola della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica sono attivi 4 corsi.

I prossimi esami di stato saranno ad aprile con 29 medici che andranno ad esame, mentre a settembre saranno circa un centinaio i camici bianchi ad andare ad esame. La deliberazione della Regione prevedeva 203 posti per la formazione del triennio 2023-2026. Il corso sarà coperto per 137 posti con il Fondo sanitario nazionale e per 66 posti con finanziamento Pnrr. Nel prossimo quadriennio il Veneto metterà a disposizione circa 800 camici bianchi. “Mi fa molto piacere vedere questa sala così piena – ha detto Lanzarin rivolgendo il saluto della Regione ai corsisti – 188 posti disponibili per dare una nuova linfa, nuove risorse, nuovo capitale umano in un settore che rappresenta sicuramente quella che è la sfida del futuro: l’integrazione ospedale- territorio”.

“Quando si parla di territorio – ha aggiunto – si parla di un investimento importante rispetto al passato, da una visione ospedale centrica ci si sta spostando verso il territorio perchè sono cambiati i bisogni dei cittadini e la medicina di prossimità è importante per dare risposte ad una popolazione che sta invecchiando e che ha una maggiore aspettativa di vita, con conseguente aumento della cronicità. Stiamo vivendo un momento di grandi investimenti, legati al Pnrr e la Medicina Generale diventa il fulcro centrale di un sistema coordinato – ha concluso Lanzarin – ma con un filo conduttore unico, dove l’assistito deve rimanere al centro e i servizi devono ruotare per dare risposte mirate. Il mio augurio a voi medici è che vi possiate innamorarvi di questa professione. Vi daremo tutti gli strumenti per poter esercitare al meglio la vostra professione”.

foto: ufficio stampa regione Veneto

(ITALPRESS).