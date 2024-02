TRAPANI (ITALPRESS) – “L’attivazione, da parte dell’Università di Palermo, del corso di laurea di primo livello in Scienze Gastronomiche nella sede di Trapani risponde alle esigenze del territorio e degli operatori economici del settore agroalimentare e turistico alberghiero”. Lo dicono Piero Giglione, Giuseppe Orlando e Tindaro Germanelli, rispettivamente segretario Cna Sicilia, presidente provinciale di Trapani e coordinatore Cna Sicilia Agroalimentare, in occasione dell’incontro tenutosi presso il rettorato con il rettore, Massimo Midiri, il coordinatore del corso, Filippo Sgroi, e il direttore del Dipartimento scienze agrarie, alimentari e forestali (Saaf), Tiziano Caruso. Alla riunione erano presenti anche il segretario provinciale della Cna di Trapani, Francesco Cicala, e la presidente provinciale Cna turismo di Trapani, Cristina Cianti.

“Ringraziamo l’Ateneo palermitano – aggiungono – con il quale alcuni mesi fa abbiamo avviato un confronto virtuoso sulla necessità di prevedere un percorso formativo ad hoc anche nel trapanese. La Cna, come associazione di categoria, che raggruppa centinaia di aziende, darà il proprio sostegno e la propria collaborazione”.

Il corso di laurea verrà presentato nell’ambito della presentazione dell’Osservatorio sulla burocrazia, che si terrà il prossimo 4 marzo a Palermo, presso la sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni. All’iniziativa sarà presente anche il rettore, Massimo Midiri, e il coordinatore del corso di laurea, professore Filippo Sgroi.

– foto: screenshot da sito Università degli Studi di Palermo –

(ITALPRESS).

