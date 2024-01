MILANO (ITALPRESS) – Si chiama Trishi ed è una femmina di tre anni di Husky siberiano, che oggi sfuggendo al controllo dei proprietari, ha pensato bene di mettersi nei guai infilando la testa nella griglia di ventilazione in un appartamento di via Sant’Adele a Corsico, zona sud del capoluogo lombardo. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, sono scattati immediatamente soccorsi con l’arrivo di una squadra di vigili del fuoco del vicino distaccamento di via Darwin. I soccorritori hanno allargato il foro fino a liberare la testa di Trishi per altro molto collaborativa. Alla fine un piccolo rimprovero ma soprattutto la gioia di salutare i suoi “salvatori”. (ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco Milano