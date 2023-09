CORSICO (MILANO)(ITALPRESS) – Da pochi minuti alcune squadre dei Vigili del Fuoco di Milano stanno intervenendo per un incendio di un ristorante a Corsico in via Vittorio Emanuele. Il ristorante è il Good. Secondo le prime ricostruzioni delle squadre intervenute l’incendio si è sviluppato in un solo punto del locale ed è stato circoscritto in breve tempo. Nessuna persona coinvolta. In quel momento il ristorante era ancora chiuso. Sul posto 2 mezzi del distaccamento di Darwin, autoscala di Sardegna e Aps della centrale per un totale di 20 uomini impegnati. (ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco Milano