Corsi di laurea in medicina, riuniti i tavoli tecnici su accesso e formazione specialistica

ROMA (ITALPRESS) – Si sono riuniti oggi, al Ministero dell’Università e della Ricerca, i Tavoli tecnici dedicati alla formazione medica con specifico riferimento alle modalità di accesso ai corsi di laurea e al sistema della formazione specialistica. Promossi dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, i Tavoli mirano a favorire il confronto tra istituzioni, università, studenti e rappresentanze del settore.

Un primo Tavolo – dedicato alla riforma del semestre aperto per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria – ha coinvolto rappresentanti del Ministero, delle principali istituzioni universitarie e della componente studentesca, sia interna che esterna agli organismi rappresentativi.

Un secondo Tavolo – sulla formazione medica specialistica – ha riunito, insieme al MUR, rappresentanti delle università, del Servizio sanitario nazionale, degli ordini professionali e dei medici in formazione.

Durante gli incontri è stato avviato un confronto sulle modalità di applicazione delle nuove misure, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti e degli specializzandi e al funzionamento complessivo del sistema.

I lavori proseguiranno con incontri periodici per dare continuità al dialogo e raccogliere ulteriori elementi utili al progressivo rafforzamento del nuovo modello di accesso.

– foto IPA Agency –

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