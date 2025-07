Corruzione nei lavori in alcuni penitenziari italiani, tre indagati a Milano

MILANO (ITALPRESS) – La Procura di Milano indaga per l’ipotesi di corruzione nei confronti di un ingegnere, progettista e direttore dei lavori in alcune carceri della lombardia, per l’ipotesi di reato di turbativa d’asta, falso ideologico e corruzione nei lavori di alcuni penitenziari italiani.

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito perquisizioni tra Lombardia e Veneto. Tre gli indagati, tra i quali anche il rappresentante legale dell’azienda che si sarebbe accaparrato i lavori in cambio di mazzette.

