LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – Secondo l’indice di percezione della corruzione (CPI) di Transparency International del 2024, Malta è scesa di 10 posizioni, raggiungendo la posizione più bassa di sempre, con un punteggio di 46 su 100. Questa è la prima volta che Malta registra un punteggio meno di 50 punti. Il rapporto classifica Malta come una “democrazia imperfetta” e afferma esplicitamente che il suo stato di diritto è in “crollo”. I paesi sono classificati su una scala da zero (altamente corrotto) a 100 (molto pulito). Il punteggio di Malta la colloca accanto a Kuwait, Montenegro e Romania, e dietro Arabia Saudita e Ruanda. A livello regionale, solo la Bulgaria e l’Ungheria si sono classificate più in basso. La media dell’Europa occidentale e dell’UE è di 66, con la Danimarca (90) in cima alla lista regionale e globale come il paese meno corrotto e l’Ungheria (41) percepita come il paese dell’UE più corrotto. Malta ha ottenuto i suoi migliori risultati nel 2015, segnando 60 punti e classificandosi al 34° posto. Da allora, il paese ha assistito a un graduale declino generale della sua performance in materia di corruzione. Riferendosi in particolare allo stato di diritto a Malta, considerato in uno stato di collasso, il rapporto evidenzia le accuse penali contro l’ex primo ministro maltese Joseph Muscat e altri per l’accordo fraudolento sugli ospedali. “Funzionari di alto livello a Malta hanno abusato del loro potere a beneficio di interessi privati, mettendo a rischio la salute pubblica l’ex primo ministro, ed ex ministri e funzionari, stanno attualmente affrontando accuse penali relative alla corruzione”, ha affermato. L’indice misura la percezione della corruzione all’interno dei settori pubblici di 180 paesi e territori utilizzando dati provenienti da 13 fonti indipendenti che si consultano con esperti nazionali e imprenditori. Secondo Transparency International, esempi di corruzione nel settore pubblico includono tangenti o l’uso di legami politici per vincere contratti governativi o ottenere licenze. Transparency International ha affermato che c’è “corruzione sistemica negli appalti pubblici in diversi paesi dell’UE”, mentre ha citato “lacune nei quadri giuridici e scarsa applicazione” tra i problemi che i paesi della regione devono affrontare.

Il presidente di Transparency International, François Valèrian, ha affermato che la corruzione è “una minaccia globale in evoluzione” che porta al “declino della democrazia, all’instabilità e alle violazioni dei diritti umani”. Definendo affrontare il problema una “priorità assoluta e a lungo termine”, ha affermato che le tendenze pericolose rivelate nell’indice di quest’anno evidenziano la necessità di proseguire ora con azioni concrete per affrontare la corruzione globale.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency