Corruzione, arrestati due funzionari di un comune della provincia Pontina

LATINA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Latina ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due pubblici funzionari di un Comune della provincia pontina. Altri due professionisti, invece, sono stati destinatari dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Latina, su richiesta della locale Procura. Le indagini hanno consentito alle Fiamme gialle di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine a presunte condotte corruttive. In particolare, le fattispecie di reato ipotizzate riguardano due filoni dell’indagine.

Il primo episodio riguarda la realizzazione di una struttura, per il quale un imprenditore avrebbe ricevuto da due funzionari comunali (indagati ma non destinatari del provvedimento cautelare) l’indicazione di rivolgersi ad uno specifico studio di architettura per la progettazione. L’imprenditore avrebbe così ottenuto, anche a fronte della promessa di 75 mila euro (di cui 20 mila effettivamente corrisposti), la garanzia dell’approvazione del progetto per la realizzazione di un fabbricato a destinazione mista (commerciale/servizi privati).

Il secondo episodio attiene alla corresponsione di 40 mila euro da parte di un imprenditore a favore del dirigente comunale tesa a favorire l’approvazione di una pratica relativa al progetto di ampliamento del sito produttivo dell’imprenditore. A tal fine, il dirigente comunale, pur nella consapevolezza della presenza di irregolarità degli edifici esistenti, avrebbe consapevolmente apposto il parere favorevole di regolarità tecnica, omettendo le necessarie verifiche.

