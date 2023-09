Corriere della droga bloccato a Villa S.Giovanni con 40 chili hashish

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando Provinciale Reggio Calabria hanno arrestato, in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti, un cinquantottenne della provincia di Ragusa. L’uomo, che era diretto in Sicilia a bordo di un’auto, è stato sottoposto, nell’area degli imbarcaderi, a un ordinario controllo di polizia dai finanzieri della Compagnia di Villa San Giovanni, nel corso del quale ha dimostrato segni di nervosismo. Pertanto, con l’ausilio di un’unità cinofila della Compagnia Pronto Impiego di Reggio Calabria, è stata perquisita a fondo l’auto e sono stati scoperti due doppifondi in cui erano occultati 400 panetti di hashish, dal peso complessivo di 40 chilogrammi. mgg/gtr