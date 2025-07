Aggressione a fratelli dopo un concerto,arrestati 2 minorenni a Milano

MILANO (ITALPRESS) - La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, ha sottoposto a fermo per indiziato di delitto, per i reati di tentato omicidio e rapina aggravata due giovani italiani di "seconda generazione" entrambi del 2009. Durante la notte tra l'8 e il 9 luglio, le volanti sono intervenute in Viale Fulvio Testi per un'aggressione a scopo di rapina perpetrata ai danni di due fratelli italiani del 1987 e 1993, di ritorno da un concerto a Sesto San Giovanni (Mi). I due fratelli, mentre si trovavano presso la fermata del Tram, erano stati aggrediti da un gruppo di giovani che, dopo aver rubato il borsello al fratello più grande, hanno aggredito il fratello più piccolo, ferendolo con un fendente di un'arma da taglio alla schiena, per poi fuggire via. trl/mca1 (Fonte video: Polizia di Stato)