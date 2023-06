Corradi “Trenitalia sostiene lo sport”

Nel corso della presentazione della maglia della nazionale di atletica leggera, di cui Frecciarossa è partner, l'Ad e e direttore generale di Trenitalia, Luigi Corradi, ha sottolineato come "quando noi sponsorizziamo manifestazioni come queste lo facciamo soprattutto per dare un aiuto e un sostegno allo sport in generale".