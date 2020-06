GENOVA (ITALPRESS) – “La guardia deve rimanere sempre alta ma finalmente la Liguria sta uscendo da questo incubo”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha commentato questa mattina lo smontaggio della tenda del pre-triage al pronto soccorso del policlinico San Martino di Genova, una delle prime misure di prevenzione scattate all’inizio dell’emergenza coronavirus.

Per l’occasione erano presenti anche la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale e tutto lo staff dirigenziale dell’ospedale. Il tendone era stato allestito lo scorso 23 febbraio per l’accoglienza dei sospetti malati Covid che si fossero presentati spontaneamente nonostante la raccomandazione di chiamare il 112 restando a casa.

“Nei momenti più duri dell’emergenza Covid – ha aggiunto il governatore Toti – in questa tenda di primo soccorso entravano 100 pazienti al giorno. Oggi finalmente la abbiamo chiusa. E il merito è di queste persone, a cui vogliamo dire grazie per il grande lavoro svolto giorno e notte in prima linea”. Come ha spiegato il presidente, rimarrà un accesso riservato per i casi sospetti.

(ITALPRESS).