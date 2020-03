“Stiamo lavorando per un progetto comune del centrodestra da offrire al governo per affrontare l’emergenza sanitaria ed economica. Intendiamo offrire responsabilmente le nostre idee, sperando che ci sia la volontà di ascoltarci e di accoglierle. Responsabili sì, ma spettatori no”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Roma dopo aver incontrato la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani in merito all’emergenza coronavirus.

“I nostri tecnici faranno un lavoro comune su questo, abbiamo le idee chiare e domani ve le racconteremo – ha aggiunto -. Ci sono tantissime famiglie, commercianti, lavoratori in difficoltà. Emergenza sanitaria innanzitutto e poi l’emergenza economica che sarà conseguente. Noi siamo ottimisti e contiamo di portare ottime proposte frutto del lavoro della nostra gente che verranno accolte – ha concluso Salvini -. Se ci chiedono responsabilità vogliamo partecipare alle scelte e alle decisioni, non possono pretendere di portare in Parlamento scelte altrui da accettare a pacchetto chiuso. Il centrodestra è ottimista”.

(ITALPRESS).