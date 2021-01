CATANIA (ITALPRESS) – “Non smetteremo mai di dire quanto è importante che ognuno faccia la propria parte, perchè abbiamo bisogno di recuperare in maniera significativa in termini di Covid”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, a chi gli chiedeva se la zona rossa sta funzionando.

“Se guardiamo i dati – ha aggiunto – vediamo che c’è una capacità di diagnosi nella nostra regione più forte di altre e che, a fronte di un numero crescente di soggetti positivi, l’occupazione delle strutture ospedaliere continua a essere moderata. Io vedo un segnale positivo nella pressione sulle zone di emergenza: è stato il campanello di allarme dei mesi scorsi. Non si vedono file incolonnate, così come si vede da parte degli operatori un’attenzione per il crescere dei contagi, ma anche una capacità di gestione. Indici molto positivi”, ha concluso Razza.

