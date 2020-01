L’Istituto Spallanzani di Roma ha comunicato che anche per questo terzo caso sospetto di coronavirus verificatosi a Napoli l’esito al primo test a cui è stato sottoposto il paziente cinese è negativo.

“Non è stata riscontrata infezione da coronavirus – spiega la regione Campania – Come previsto dai protocolli sarà effettuato un ulteriore esame per completare l’indagine anche se non è stata rilevata al momento alcuna infezione. Anche la moglie del cittadino cinese non presenta alcun sintomo di infezione.

Si continua in tutte le strutture sanitarie a monitorare puntualmente ogni situazione”.

