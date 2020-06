Coronavirus, Mattarella “La risalita non sarà veloce”

"Dobbiamo avere piena consapevolezza delle difficoltà che abbiamo di fronte, la risalita non sarà veloce, la ricostruzione sarà impegnativa, per qualche aspetto sofferta". Lo ha detto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel suo intervento in occasione del concerto per la Festa della Repubblica al Quirinale. sat/mrv/red