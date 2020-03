L’ospedale ‘Cervello’ di Palermo ha ricevuto dal presidente del collegio provinciale Fiaip Palermo, Antonino Matano, la somma di 9 mila euro raccolta attraverso le donazioni degli agenti immobiliari associati di tutta la provincia.

Il presidente Matano ha eseguito oggi il bonifico della somma donata in favore del personale sanitario, che assiste pazienti positivi o sospetti tali al nuovo coronavirus, “per il quale è di fondamentale importanza indossare e togliere in modo scrupoloso i dispositivi di protezione individuale come precauzione per evitare di essere contagiati”.

Gli operatori del presidio ospedaliero palermitano hanno espresso gratitudine “per l’iniziativa della Fiaip – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, che ha mostrato un grande affetto alla città di Palermo e alle vicende della sanità locale, impegnata con dedizione e coraggio nell’emergenza”.

“E’ un momento importante del nostro Collegio Provinciale – rileva Antonino Matano -. La raccolta di fondi in favore di medici e infermieri dell’ospedale ‘Vincenzo Cervello’ sono un gesto che tutti noi agenti immobiliari Fiaip della provincia abbiamo sentito il desiderio di compiere verso chi, senza tregua, si occupa della nostra salute e di combattere il Covid-19. Ringrazio tutti i colleghi che, con entusiasmo, hanno aderito”.

