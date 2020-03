ROMA (ITALPRESS) – “Come governo e ministero degli Esteri siamo impegnati notte e giorno per gestire questa crisi del coronavirus: ormai in tutto il mondo esiste un modello Italia e mai come in questo momento ognuno deve dare il massimo per tutelare la propria salute e quella del prossimo”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in conferenza stampa. “Come governo e ministero degli Esteri siamo impegnati notte e giorno per gestire questa crisi. In coordinamento con il ministero della Salute e dei Trasporti pensiamo che servano nuove misure per coloro che stanno rientrando in Italia in questa fase” ha aggiunto Di Maio “misure che devono prevedere la quarantena perche’ dobbiamo tutelare la popolazione dal contagio di ritorno”.

(ITALPRESS).