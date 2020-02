“Non possiamo bloccare la vita, ma, tenute alcune precauzioni, vivere le giornate di sempre. La Campania è una delle poche regioni che non ha nessun contagiato, ma non dobbiamo rilassarci, restiamo concentrati, proprio per evitare i contagi. Dal punto di vista statistico, non ci sono molte probabilità che l’infezione arrivi anche da noi. Da oggi in poi dobbiamo sapere che l’80% delle cosiddette notizie, soprattutto sui social, sono stupidaggini”. A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, alla trasmissione “Barba&Capelli” su Radio CRC. “Ieri – racconta – è arrivata, in diretta, sul tavolo del presidente del Consiglio, una notizia falsa, e cioè che lo stesso presidente avrebbe chiuso tutte le scuole. Attenetevi solo a due canali informativi: quello del ministero della Salute e quello della Regione. Nei primi giorni del contagio abbiamo visto, in Italia, un grande clima di collaborazione, cerchiamo di non perderlo”.

(ITALPRESS).