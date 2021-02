ROMA (ITALPRESS) – Campania e Molise insieme all’Emilia Romagna da domenica passeranno in zona arancione. Lo ha annunciato

il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Credo che in qualche misura sia un percorso inevitabile – ha commentato il governatore della Campania Vincenzo De Luca – E’ chiaro che se tieni aperto tutto per un mese è inevitabile poi ritornare in zona arancione e in zona rossa. Abbiamo visto nei giorni scorsi scene raccapriccianti dal punto di vista dell’epidemia. Migliaia di giovani, la metà senza mascherine. Napoli totalmente fuori controllo, lungomare di Salerno, movida. Non c’è niente da fare: o abbiamo senso di responsabilità e capiamo che questo è un problema serio, oppure sono inevitabili le chiusure. Cercheremo – conclude De Luca – di tutelare al massimo le attività economiche per quanto possibile”.

(ITALPRESS).