LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato un nuovo record di casi positivi da coronavirus. Secondo le autorità sanitarie locali, nelle ultime 24 ore sono stati confermati 258 nuovi casi.

In base all’ultimo aggiornamento, due persone – una donna di 83 anni e un uomo di 76 anni hanno perso la vita a causa del coronavirus. Fino ad oggi, le vittime sono 313.

Fino a giovedì, sono state somministrate 73.644 dosi di vaccino e 23.395 persone hanno ricevuto la seconda dose.

Durante l’aggiornamento settimanale, la professoressa Charmaine Gauci, Sovrintendente della Sanità Pubblica, ha confermato che esiste una trasmissione locale del variante inglese e finora sono stati confermati 61 casi. Intanto è stato confermato un solo caso di variante sudafricana.

L’Associazione Medica di Malta ha emesso un severo avvertimento dicendo che il Mater Dei Hospital non sarà in grado di affrontare i nuovi positivi al coronavirus.

Nonostante sia stato raggiunto un nuovo record di casi positivi, Gauci ha escluso un blocco parziale. Ha detto che le misure sono già in atto, aggiungendo che i bar rimarranno chiusi per tutto marzo.

