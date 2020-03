Malta ha registrato un totale di 107 casi positivi al coronavirus dopo gli ultimi test medici che hanno confermato 17 casi nuovi. Da questi casi, 10 sono di persone che sono rientrate a Malta dall’estero. In tutti i casi, i pazienti sono in condizioni stabili, incluso l’anziano ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Mater Dei.

Tra i nuovi casi, pazienti positivi giunti dal nord Italia, Spagna, Regno Unito, l’Irlanda.

