Corecom, Sarullo “In Sicilia 27 mila richieste di conciliazione”

PALERMO (ITALPRESS) - "Le conciliazioni sono un modo per risolvere le controversie tra il cittadino, gli utenti e le compagnie e gli operatori della comunicazione in genere. Operatori della comunicazione significano compagnie telefoniche, ma oggi si tratta anche di fornitori di servizi attraverso il web come le piattaforme di condivisione video. Sono circa 27 mila i siciliani che si sono rivolti al Corecom per risolvere queste controversie. Nel corso degli anni già abbiamo rimborsato o indennizzato, a seconda dei casi, più di 300 mila euro". Lo ha detto il commissario del Corecom Sicilia, Luigi Sarullo, in un'intervista all'agenzia Italpress. col3/gtr