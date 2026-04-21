21 misure cautelari a Firenze per traffico e spaccio di droga

21 misure cautelari a Firenze per traffico e spaccio di droga

FIRENZE (TALPRESS) - La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze - Direzione Distrettuale Antimafia, ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Firenze nei confronti di 21 persone gravemente indiziate di essere a vario titolo promotori e partecipi a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti operativa a Firenze. tvi/mca1 (Fonte video: Polizia di Stato)