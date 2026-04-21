Tg Sport – 21/4/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Malagò apre alla FIGC: consenso dei club e visione di rilancio - Serie A, pari e rimpianti nel posticipo tra Lecce e Fiorentina - Milan, Leão verso l'addio: la società valuta le offerte - Napoli, gelo totale tra Conte e Lukaku: addio scritto a giugno - Tennis, ansia Alcaraz per il Roland Garros: il polso preoccupa - Torna "Banca Generali Un Campione per Amico", la 25^ edizione al via da Livorno azn